Директор по маркетингу и коммерции «Локомотива» Кошкин покинул клуб

Директор по маркетингу и коммерции «Локомотива» Николай Кошкин сообщил, что он покидает клуб.
«Да, я ухожу. Почему? Так получилось. Давайте пока без комментариев», — цитирует Кошкина «Рейтинг Букмекеров».
Кошкин возглавил направление маркетинга и коммерции «Локомотива» в феврале 2021 года. Ранее Кошкин на протяжении четырёх лет работал в Федерации хоккея России, где возглавлял блок маркетинга.
«Локомотив» в 18 матчах набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Действующий чемпион России — «Зенит». Розыгрыш турнира возобновится после зимней паузы 26 февраля. После возобновления первенства железнодорожники встретятся с «Краснодаром».
- 15 февраля 2022
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