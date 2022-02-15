«Спортинг» — «Манчестер Сити»: Марез открыл счёт

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Спортинг» принимает «Манчестер Сити». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). К 10-й минуте счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спортинг» — «Манчестер Сити».

На 7-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез. Результативную передачу отдал полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне. Главный арбитр матча Срджан Йованович подтвердил взятие ворот после просмотра VAR.

Напомним, «Манчестер Сити» выиграл свою группу, набрав 12 очков и опередив в турнирной таблице квартета «Пари Сен-Жермен» (11). «Спортинг» занял второе место в своей группе, уступив по набранным очкам «Аяксу», но обойдя дортмундскую «Боруссию» и турецкий «Бешикташ».