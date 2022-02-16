Каземиро пропустит ответный матч 1/8 финала ЛЧ с «ПСЖ» из-за перебора жёлтых карточек

Бразильский полузащитник мадридского «Реала» Каземиро не сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Пари Сен-Жермен» из-за перебора жёлтых карточек.



На 37-й минуте первого матча с «ПСЖ» бразилец нарушил правила на хавбеке парижан Леандро Паредесе, после чего арбитр встречи Даниэле Орсато показал Каземиро жёлтую карточку. Данное предупреждение стало четвёртым для игрока в нынешнем розыгрыше турнира.



В данный момент продолжается встреча между «ПСЖ» и «Реалом». Счёт – 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию данной игры.



Ответный матч 1/8 финала ЛЧ «Реал» — «ПСЖ» пройдёт в Мадриде 9 марта.



Напомним, «ПСЖ» на групповом этапе набрал 11 очков и занял второе место в своём квартете, уступив по очкам лишь «Манчестер Сити» (12). «Реал», набрав 15 очков, выиграл группу с «Интером», «Шерифом» и «Шахтёром».

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