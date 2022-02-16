Гвардиола — о разгроме «Спортинга» в ЛЧ: поверьте, разница между командами — не на 0:5

51-летний испанский специалист Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», высказался о победе в выездной игре 1/8 финала Лиги чемпионов над лиссабонским «Спортингом» (5:0).

«Некоторые футболисты показали низкое качество футбола, мы легко теряли мяч, но наша реализация сегодня была убийственной. Стоит отметить, что в первые семь минут мы увидели, насколько хорош «Спортинг». Поверьте, разница между командами – не на 0:5.

Одно из главных правил в футболе – когда у тебя есть мяч, старайся не потерять его. Особенно те, что попроще. Большую часть времени мы его теряли. Когда это происходит против лучших команд Европы, вы даёте им шанс контратаковать. Мы должны совершенствоваться», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА на официальном сайте.

Напомним, ответная встреча команд состоится 9 марта на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия).