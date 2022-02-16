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«Они не могут вечно бросать вызов времени». Линекер – об игре Месси и Роналду

«Они не могут вечно бросать вызов времени». Линекер – об игре Месси и Роналду
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о нынешней форме 34-летнего аргентинского форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси и его 37-летнего коллеги по амплуа из «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Один из пользователей социальной сети «Твиттер» выразил мнение, намекнув на спад в игре звёзд мирового футбола: «Я люблю Месси и Роналду, но они оба так отчаянно хотят сделать хоть что-то».

На что Линекер ответил: «Месси в июне исполнится 35 лет. Роналду недавно исполнилось 37 лет. Вероятно, нам следует снизить наши ожидания. Они по-прежнему творят замечательные вещи, но даже эти футбольные боги не могут вечно бросить вызов времени».

Напомним, в текущем сезоне на счету Роналду 15 забитых мячей и 3 результативные передачи в 28 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. У Месси – 7 голов и 8 ассистов в 21 встрече.

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