Мбаппе после матча ЛЧ отреагировал на слухи о возможном переходе из «ПСЖ» в «Реал»

22-летний звёздный нападающий французского «Пари-Сен Жермен» Килиан Мбаппе после домашнего матча с «Реалом» (1:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов, чей гол принёс парижанам победу в игре, выразил мнение о возможном переходе в «Королевский клуб».
«Эта игра может повлиять на моё будущее? Нет, я ещё ничего не решил, выкладываюсь по максимуму, а там посмотрим, что будет в следующем сезоне. Я играю за «Пари Сен-Жермен», один из лучших клубов мира.
Как игнорировать контекст перехода в «Реал» в очном противостоянии в ЛЧ? Это просто, нужно играть в футбол. Мы задаём слишком много вопросов, слишком много говорим. Мы говорим о «ПСЖ» и «Реале», двух больших клубах», — цитирует Мбаппе The Athletic, ссылаясь на Canal+.
Напомним, в текущем сезоне Мбаппе принял участие в 32 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами и 16 результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в € 160 млн, а контракт с французским клубом истекает уже ближайшим летом.
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