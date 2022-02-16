Месси «сыграл» за «Реал», но у «ПСЖ» нашёлся другой волшебник. Как же прекрасен Мбаппе!

У «досрочного финала» Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» был миллион внутренних интриг. Тут и противостояние со «сливочными» их бывшего игрока Серхио Рамоса, который в итоге не попал в заявку на первый матч из-за травмы. И выход против Мадрида его будущей, скорее всего, звезды Килиана Мбаппе. И сражение Месси с «Реалом» – самым принципиальным соперником аргентинца за последние 20 лет его карьеры. И даже тренерская дуэль на фоне запущенной L’Équipe информации о том, что Карло Анчелотти в случае неудачного завершения сезона может уступить своё место Маурисио Почеттино.

Но главным блюдом лигочемпионского ресторана всё равно оставалась сама Игра. Две великие, несмотря на все их трудности, команды должны были подарить болельщиками яркий, результативный футбол. «ПСЖ» – без Неймара в основе. Бразилец, «отдыхавший» 63 дня из-за повреждения лодыжки, сумел восстановиться к плей-офф ЛЧ, но начал встречу на скамейке запасных. «Реал» – с Каримом Бензема. Три недели назад француз получил травму подколенного сухожилия и пропустил три матча, тем не менее к поездке в Париж нападающего всё-таки поставили на ноги.

Фаворитом в этой паре «Реал» выглядел хотя бы в силу своей более богатой истории, однако на поле доминировал «ПСЖ». К 45-й минуте Париж при 60-70% владения мячом нанёс шесть ударов, а Мадрид – ноль! «Сливочные» действовали так, словно они планировали решить всё на «Сантьяго Бернабеу», а на «Парк де Пренс» были согласны на ничью. Но вряд ли Анчелотти давал установку играть в стиле «как бы чего не вышло». Это команда Почеттино посадила соперника на его половину.

Владея мячом, «ПСЖ» менял схему. Крайние защитники Ашраф Хакими и Нуну Мендеш поднимались высоко и давали ширину. Особенно сильное впечатление производил молодой португалец. Он сохранял сложные мячи, обыгрывал, отдавал хорошие передачи и успевал возвращаться назад, чтобы помогать обороняться. Страховал же Хакими и Мендеша опускавший назад третьим центральным защитником Перейра Данилу. Ди Мария с Мбаппе превращались в форвардов, а Месси – в свободного художника. Лео мог опускаться даже до центрбеков для розыгрыша мяча.

Но не сказать, что у Месси многое получалось. Был брак, недоставало остроты. Запомнился сумасшедший подкат Каземиро, после которого Лео оставалось только разводить руками и что-то кричать в спину судье. Вместо удара с правой у Месси вышел кикс – мяч прополз мимо ворот. Лучшие моменты «ПСЖ» создал при участии Мбаппе, который в одном эпизоде раскачал Дани Карвахаля и сделал потенциально голевую передачу, а в другом ускользнул от того же Карвахаля. «Реалу» повезло, что Килиан попал в Тибо Куртуа. Гости же впервые пробили лишь перед самым перерывом, когда хозяева чуть-чуть ослабили хватку.

С началом второго тайма «ПСЖ» снова включил на полную мощь свой каток. Завертелась парижская карусель – Мбаппе получил ещё один момент. Пары быстрых касаний в штрафной «Реала» хватило Килиану, чтобы пробить по воротам Куртуа из убойной позиции. Невероятно, как бельгийский вратарь потащил мяч, лишив гола Мбаппе и голевой передачи экс-игрока «Реала» Хакими! Это действительно был день Куртуа. Когда на исходе часа матча Мбаппе всё-таки добился своего, окончательно замучив Карвахаля, и заработал для Парижа пенальти, Тибо продолжил давать уроки волшебства – отразил удар Месси с «точки». Правда, Лео пробил бездарно. Неужели даже он, человек, выигравший почти всё в карьере, не всегда может справляться с давлением? К слову, забавный факт: в эти же минуты в АПЛ Криштиану Роналду забил «Брайтону», прервав свою «сухую» серию.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Стало больше игры в переходах: «Реал» почувствовал – есть шанс забить в контратаке и выиграть. Тем более «ПСЖ» прессинговал вдевятером (Месси в лучшем случае перекрывал направление передач на опорника) и рано или поздно на этом можно было поймать французов. Почеттино же за 20 минут до конца бросил в бой Неймара: то ли для того, чтобы освежить атаку, то ли потому, что просто не мог не выпустить бразильца из-за его статуса.

И Неймар поучаствовал в победном голе Парижа! Бразилец и сам мог стать его автором, если бы забил с передачи Месси, а на 94-й минуте ассистировал Мбаппе. Впрочем, Килиан, на самом деле, всё придумал сам. Нагло попёр в штрафную, прокинул мяч между двоих и отправил его в «домик» вратарю. Тут даже Куртуа оказался бессилен. Всё-таки Мбаппе стал главным героем этого матча, превзойдя и голкипера «Реала», и Месси, который в этот вечер, скорее, «сыграл» за «Реал», и всех остальных.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Объективно, «ПСЖ» наиграл на победу. Статистика ударов в пользу команды Почеттино – 21:3 (в створ – 8:0). Тем не менее всё решится в Мадриде, где Мбаппе будут рады видеть летом, но никак не 9 марта. «Реалу» придётся побеждать дома без Каземиро. Бразилец заработал дисквалификацию, получив жёлтую карточку в Париже.