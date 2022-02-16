Хуан Мата хочет покинуть «МЮ» летом в качестве свободного агента
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата летом собирается уйти из клуба в качестве свободного агента, сообщает в «Твиттере» итальянский журналист Николо Скира.
33-летний испанский футболист перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Челси» в январе 2014 года за € 44,7 млн. За «МЮ» Мата провёл 277 матчей, в которых забил 51 мяч и сделал 47 голевых передач.
В текущем сезоне полузащитник выходил на поле четыре раза – по разу в Кубке Англии и Кубке английской лиги, дважды в Лиге чемпионов. Ни в одной из встреч Мата не отметился результативными действиями.
Ранее появлялась информация, что летом воспитанника мадридского «Реала» хочет подписать один из клубов испанской Ла Лиги. Среди претендентов назывались «Барселона» и «Реал Сосьедад».
Новость по теме«Барселона» намерена бесплатно подписать Хуана Мату
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