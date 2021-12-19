«Барселона» намерена бесплатно подписать Хуана Мату

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 33-летнего плеймейкера заинтересована каталонская «Барселона», информирует Daily Star.

Согласно сведениям источника, сине-гранатовые хотели подписать Мату прошлым летом, но игрок выбрал вариант продления контракта с «Манчестер Юнайтед». Хуан заключил с «красными дьяволами» новое соглашение сроком на один год. Однако в нынешнем сезоне испанец не получает игровую практику, поэтому всё же намерен сменить клуб.

«Барселона» рассчитывает подписать Мату следующим летом бесплатно, на правах свободного агента.

Полузащитник перешёл в «Манчестер Юнайтед» зимой 2014 года из «Челси» за € 45 млн. За «аристократов» Мата выступал с 2011 года. До этого испанец играл за «Валенсию» и «Реал», воспитанником которого является.