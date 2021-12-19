Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» намерена бесплатно подписать Хуана Мату

«Барселона» намерена бесплатно подписать Хуана Мату
Комментарии

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 33-летнего плеймейкера заинтересована каталонская «Барселона», информирует Daily Star.

Согласно сведениям источника, сине-гранатовые хотели подписать Мату прошлым летом, но игрок выбрал вариант продления контракта с «Манчестер Юнайтед». Хуан заключил с «красными дьяволами» новое соглашение сроком на один год. Однако в нынешнем сезоне испанец не получает игровую практику, поэтому всё же намерен сменить клуб.

«Барселона» рассчитывает подписать Мату следующим летом бесплатно, на правах свободного агента.

Полузащитник перешёл в «Манчестер Юнайтед» зимой 2014 года из «Челси» за € 45 млн. За «аристократов» Мата выступал с 2011 года. До этого испанец играл за «Валенсию» и «Реал», воспитанником которого является.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021