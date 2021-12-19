«Барселона» намерена бесплатно подписать Хуана Мату

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 33-летнего плеймейкера заинтересована каталонская «Барселона», информирует Daily Star.
Согласно сведениям источника, сине-гранатовые хотели подписать Мату прошлым летом, но игрок выбрал вариант продления контракта с «Манчестер Юнайтед». Хуан заключил с «красными дьяволами» новое соглашение сроком на один год. Однако в нынешнем сезоне испанец не получает игровую практику, поэтому всё же намерен сменить клуб.
«Барселона» рассчитывает подписать Мату следующим летом бесплатно, на правах свободного агента.
Полузащитник перешёл в «Манчестер Юнайтед» зимой 2014 года из «Челси» за € 45 млн. За «аристократов» Мата выступал с 2011 года. До этого испанец играл за «Валенсию» и «Реал», воспитанником которого является.
- 19 декабря 2021
-
16:08
-
16:08
-
16:03
-
15:46
-
15:26
-
15:15
-
15:15
-
15:00
-
14:46
-
14:39
-
14:34
-
14:13
-
14:12
-
14:00
-
13:53
-
13:45
-
13:41
-
13:36
-
13:33
-
13:08
-
12:44
-
12:28
-
12:20
-
12:07
-
11:38
-
11:10
-
11:02
-
10:33
-
10:31
-
10:10
-
09:54
-
09:46
-
09:36
-
09:30
-
09:25