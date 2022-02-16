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17-летний датский форвард Мохамед Салах пройдёт просмотр в «Эмполи»

17-летний датский форвард Мохамед Салах пройдёт просмотр в «Эмполи»
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17-летний нападающий датского «Лонгбю» Мохамед Салах пройдёт просмотр в клубе итальянской Серии А «Эмполи», сообщает bold.dk.

По информации источника, «Эмполи» пригласил юного датчанина на недельный просмотр. Футболист будет тренироваться с молодёжной командой итальянского клуба до 19 лет. Также игрок сыграет в товарищеском матче на выходных.

«Это правда, что Мохамед Салах находится в «Эмполи». Несколько раз в год мы отправляем ребят в другие команды на стажировку», — сказал представитель «Лонгбю» Николас Кьелдсен.

Мохамед Салах является воспитанником академии «Брондбю». В конце 2021 года датчанин перебрался в «Лонгбю».

После 25 сыгранных туров «Эмполи» располагается на 11-м месте в турнирной таблице Серии А. Команда имеет в своём активе 31 очко.

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