17-летний датский форвард Мохамед Салах пройдёт просмотр в «Эмполи»

17-летний нападающий датского «Лонгбю» Мохамед Салах пройдёт просмотр в клубе итальянской Серии А «Эмполи», сообщает bold.dk.
По информации источника, «Эмполи» пригласил юного датчанина на недельный просмотр. Футболист будет тренироваться с молодёжной командой итальянского клуба до 19 лет. Также игрок сыграет в товарищеском матче на выходных.
«Это правда, что Мохамед Салах находится в «Эмполи». Несколько раз в год мы отправляем ребят в другие команды на стажировку», — сказал представитель «Лонгбю» Николас Кьелдсен.
Мохамед Салах является воспитанником академии «Брондбю». В конце 2021 года датчанин перебрался в «Лонгбю».
После 25 сыгранных туров «Эмполи» располагается на 11-м месте в турнирной таблице Серии А. Команда имеет в своём активе 31 очко.
- 16 февраля 2022
-
10:24
-
10:13
-
10:12
-
10:01
-
09:51
-
09:46
-
09:38
-
09:33
-
09:20
-
08:54
-
08:42
-
08:16
-
07:47
-
07:31
-
04:58
-
04:43
-
04:43
-
04:27
-
04:16
-
03:56
-
03:42
-
03:28
-
03:13
-
02:57
-
02:38
-
02:24
-
02:08
-
01:58
-
01:47
-
01:29
-
01:10
-
00:54
-
00:53
-
00:42
-
00:28