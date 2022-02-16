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Б. Силва: мама болеет за «Спортинг», а папа — за «Бенфику». Здорово забить в родном городе

Б. Силва: мама болеет за «Спортинг», а папа — за «Бенфику». Здорово забить в родном городе
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал гостевую победу над «Спортингом» (5:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 27-летний футболист отметился двумя голами.

«Мы очень хорошо сыграли. И всё же считаю, что в первом тайме мы не наиграли на четыре забитых мяча. Порой у нас что-то не получалось, но мы показали фантастический процент реализации при не слишком большом количестве голевых моментов. Победа на выезде со счётом 5:0 — отличный результат.

Я португалец, из другой части города. Моя мама болеет за «Спортинг», а папа — за «Бенфику». Было здорово забить здесь, в родном городе. Приезжать сюда на такие важные матчи — это всегда дополнительная мотивация. Но дело ещё не закончено — впереди ответная игра в Манчестере», — цитирует Силву сайт УЕФА.

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