Б. Силва: мама болеет за «Спортинг», а папа — за «Бенфику». Здорово забить в родном городе

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал гостевую победу над «Спортингом» (5:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 27-летний футболист отметился двумя голами.
«Мы очень хорошо сыграли. И всё же считаю, что в первом тайме мы не наиграли на четыре забитых мяча. Порой у нас что-то не получалось, но мы показали фантастический процент реализации при не слишком большом количестве голевых моментов. Победа на выезде со счётом 5:0 — отличный результат.
Я португалец, из другой части города. Моя мама болеет за «Спортинг», а папа — за «Бенфику». Было здорово забить здесь, в родном городе. Приезжать сюда на такие важные матчи — это всегда дополнительная мотивация. Но дело ещё не закончено — впереди ответная игра в Манчестере», — цитирует Силву сайт УЕФА.
- 16 февраля 2022
-
11:42
-
11:39
-
11:31
-
11:20
-
11:15
-
10:53
-
10:39
-
10:30
-
10:24
-
10:13
-
10:12
-
10:01
-
09:51
-
09:46
-
09:38
-
09:33
-
09:20
-
08:54
-
08:42
-
08:16
-
07:47
-
07:31
-
04:58
-
04:43
-
04:43
-
04:27
-
04:16
-
03:56
-
03:42
-
03:28
-
03:13
-
02:57
-
02:38
-
02:24
-
02:08