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Трошечкин перейдёт из «Химок» в «Ахмат»

Трошечкин перейдёт из «Химок» в «Ахмат»
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Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин перейдёт в «Ахмат». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стороны согласовали трансфер игрока, в ближайшее время Трошечкин подпишет контракт, после чего о переходе будет объявлено официально.

Александр является воспитанником «Локомотива». Игрок перешёл в «Химки» в качестве свободного агента летом 2019 года. В текущем сезоне Трошечкин вышел на поле в Российской Премьер-Лиге 15 раз, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в € 1,2 млн.

«Химки» после 18 туров занимают последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» идёт на седьмой позиции.

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