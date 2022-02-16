Трошечкин перейдёт из «Химок» в «Ахмат»

Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин перейдёт в «Ахмат». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Стороны согласовали трансфер игрока, в ближайшее время Трошечкин подпишет контракт, после чего о переходе будет объявлено официально.

Александр является воспитанником «Локомотива». Игрок перешёл в «Химки» в качестве свободного агента летом 2019 года. В текущем сезоне Трошечкин вышел на поле в Российской Премьер-Лиге 15 раз, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в € 1,2 млн.



«Химки» после 18 туров занимают последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» идёт на седьмой позиции.