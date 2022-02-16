Трошечкин перейдёт из «Химок» в «Ахмат»
Поделиться
Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин перейдёт в «Ахмат». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Стороны согласовали трансфер игрока, в ближайшее время Трошечкин подпишет контракт, после чего о переходе будет объявлено официально.
Александр является воспитанником «Локомотива». Игрок перешёл в «Химки» в качестве свободного агента летом 2019 года. В текущем сезоне Трошечкин вышел на поле в Российской Премьер-Лиге 15 раз, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в € 1,2 млн.
«Химки» после 18 туров занимают последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» идёт на седьмой позиции.
Комментарии
- 16 февраля 2022
-
11:42
-
11:39
-
11:31
-
11:20
-
11:15
-
10:53
-
10:39
-
10:30
-
10:24
-
10:13
-
10:12
-
10:01
-
09:51
-
09:46
-
09:38
-
09:33
-
09:20
-
08:54
-
08:42
-
08:16
-
07:47
-
07:31
-
04:58
-
04:43
-
04:43
-
04:27
-
04:16
-
03:56
-
03:42
-
03:28
-
03:13
-
02:57
-
02:38
-
02:24
-
02:08
Партнерский контент