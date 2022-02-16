Экс-тренер «Челси» и «Интера» Раньери назвал фаворитов Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Челси» и «Интера» Клаудио Раньери назвал своих фаворитов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.



«Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль» — три топ-команды. А ещё одна команда из пары «Реал» — «ПСЖ» вылетит», — цитирует Раньери Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Кроме того, итальянский специалист высказался о наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

«Я очень хорошо знаю Юргена, однажды меня пригласили посмотреть его тренировку. Он очень приятный и веселый человек, он мне очень нравится», — сказал итальянец.



Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси». В финальном матче подопечные Томаса Тухеля обыграли «Манчестер Сити» (1:0).



Сегодня, 16 февраля, пройдут два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Миланский «Интер» примет дома «Ливерпуль», а «Ред Булл Зальцбург» сыграет домашний матч с мюнхенской «Баварией».