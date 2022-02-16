ЦСКА разгромил «Мурсию» в товарищеском матче в Испании

В товарищеском матче на сборе в Испании ЦСКА встречался с «Мурсией». Игра прошла на стадионе «Пинатар Арена» в Кампоаморе и завершилась победой московской команды со счётом 3:0.



На 60-й минуте встречи счёт открыл нападающий ЦСКА Антон Заболотный. Результативную передачу отдал полузащитник московской команды Бактиёр Зайнутдинов. Через 7 минут защитник Игорь Дивеев упрочил преимущество армейцев, забив гол после передачи хавбека Хесуса Медины. На 84-й минуте форвард ЦСКА Владислав Яковлев установил итоговый счёт.



После 18 матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московский ЦСКА с 30 очками занимает четвёртую строчку турнирной таблицы. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). 2 марта ЦСКА дома проведёт матч 1/8 финала Кубка России с «Сочи».