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ЦСКА разгромил «Мурсию» в товарищеском матче в Испании

ЦСКА разгромил «Мурсию» в товарищеском матче в Испании
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В товарищеском матче на сборе в Испании ЦСКА встречался с «Мурсией». Игра прошла на стадионе «Пинатар Арена» в Кампоаморе и завершилась победой московской команды со счётом 3:0.

На 60-й минуте встречи счёт открыл нападающий ЦСКА Антон Заболотный. Результативную передачу отдал полузащитник московской команды Бактиёр Зайнутдинов. Через 7 минут защитник Игорь Дивеев упрочил преимущество армейцев, забив гол после передачи хавбека Хесуса Медины. На 84-й минуте форвард ЦСКА Владислав Яковлев установил итоговый счёт.

После 18 матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московский ЦСКА с 30 очками занимает четвёртую строчку турнирной таблицы. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). 2 марта ЦСКА дома проведёт матч 1/8 финала Кубка России с «Сочи».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
16 февраля 2022, среда. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 0
Мурсия
Мурсия, Испания
1:0 Заболотный – 60'   2:0 Дивеев – 67'   3:0 Яковлев – 84'
Комментарии
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