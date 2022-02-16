Хачатурянц: кроме сожаления к возможному бойкоту матчей из-за Fan ID, у меня ничего нет

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц поделился мнением о бойкоте матчей из-за введения Fan ID со стороны болельщиков.
«С представителями клубов было совещание на прошлой неделе. Я готов встречаться с представителями болельщиков каждого клуба. Я это сегодня ещё раз подтвердил. Хотелось бы встречаться тогда, когда у меня будут ответы на волнующие вопросы. Они будут в начале апреля с утверждением дорожной карты.
Я просил представителей клубов, отвечающих за работу с болельщиками, донести смысл всего настоящего разговора, чтобы они не бойкотировали игры чемпионата. Откликнутся болельщики или нет — не знаю.
Бойкот — решение каждого человека. Кроме сожаления к возможному бойкоту, у меня ничего нет. Тогда футбол лишится важной части всего зрелища. От этого проигрывают все. И болельщики, которые не могут поддержать клуб, и футболисты, которые не имеют поддержки, и зрелище становится менее привлекательным», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 16 февраля 2022
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