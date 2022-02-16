«Химки» обыграли «Навбахор» в товарищеском матче

Сегодня, 16 февраля, состоялся товарищеским матч между «Химками» и узбекским «Навбахором». Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу подмосковной команды.

Игроки химчан отличились забитыми мячами на 30-й и 70-й минутах. Футболисты узбекского клуба забили гол на 60-й минуте.

Подмосковные «Химки» набрали 14 очков в 18 матчах и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В следующем туре чемпионата России после зимнего перерыва «Химки» сыграют с московским «Динамо». Встреча пройдёт 26 февраля.



Ранее «Химки» презентовали новый клубный стиль в честь 25-й годовщины со дня своего создания.