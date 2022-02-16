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Вильсон Изидор рассказал, почему решил перейти в «Локомотив»

Вильсон Изидор рассказал, почему решил перейти в «Локомотив»
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал о причинах своего перехода в московский клуб.

«Перейти в «Локомотив» меня подтолкнул проект развития. Проект, в котором участвуют молодые игроки с целью развития для дальнейшего выхода на европейский уровень. Я нацелен на крупные клубы, и «Локомотив» — часть этого. Но моя цель — соревноваться с чемпионами, играть на чемпионате мира за сборную Франции. Я уверен, что «Локомотив» сможет помочь мне в достижении этой цели», — приводит слова Изидора пресс-служба «Локомотива».

Напомним, 21-летний Изидор стал игроком «Локомотива» 22 января 2022 года, перейдя из французского «Монако». Сумма трансфера составила € 3,5 млн. Изидор подписал контракт с российской командой до 2026 года.

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