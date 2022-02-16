«Атлетико» и «Леванте» огласили стартовые составы на матч чемпионата Испании
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Сегодня, 16 февраля, состоится матч 21-го тура чемпионата Испании между мадридским «Атлетико» и «Леванте». Противостояние начнётся в 21:00 по московскому времени.
Команды огласили стартовые составы на противостояние:
«Атлетико» Мадрид: Ян Облак, Рейнилду Мандава, Хосе Хименес, Стефан Савич, Маркос Льоренте, Тома Лемар, Коке, Жоффрей Кондогбиа, Родриго Де Пауль, Матеус, Анхель Корреа.
«Леванте»: Дани Карденас, Мартин Касерес, Оскар Дуарте, Робер Пьер, Сон, Хорхе Мирамон, Энис Барди, Гонсало Мелеро, Хосе Луис Вайя, Хорхе де Фрутос, Рохер Марти.
«Леванте» имеет в своём активе 11 очков после 23-х игр в чемпионате Испании и находится на последнем, двадцатом, месте в зоне вылета в чемпионате. «Атлетико» занимает пятое место в чемпионате.
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