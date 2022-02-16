Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зальцбург» — «Бавария». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Крыльях Советов» считают, что новый лимит ничего не изменит для клуба

В «Крыльях Советов» считают, что новый лимит ничего не изменит для клуба
Комментарии

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отреагировал на информацию об изменении формата лимита на легионеров в РПЛ.

«С приходом нового лимита для «Крыльев» ничего не меняется. Преимущество получат клубы, выступающие в еврокубках. В РПЛ как было восемь иностранцев на поле, так и остаётся. У нас в команде мало легионеров — мы стараемся искать русскоговорящих футболистов на российском рынке. Наша стратегия подразумевает поиск молодых игроков с их последующим развитием.

Являются ли пять легионеров на скамейке усилением? Для клубов, которые могут себе это позволить — да. Повторюсь, новый лимит — плюс для команд, которые претендуют на чемпионство и еврокубки. Мы не говорим о принятии новых правил игры. Просто для «Крыльев» больших изменений нет.

Налог на легионеров? Для того чтобы комментировать налог на легионеров, нам нужно точно понимать, как всё будет устроено. По данному пункту пока ждём конкретику», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022