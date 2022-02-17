Нагельсман назвал слабые компоненты в игре «Баварии» в матче с «Зальцбургом» в ЛЧ
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман выразил мнение о проблемах в игре мюнхенского клуба в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Зальцбург» (1:1).
«Безусловно, во втором тайме всё стало гораздо лучше, но в первом – игроки «Баварии» были слишком склонны к ошибкам. Правая сторона обороны была не очень хороша, и мы выглядели особенно плохо до гола «Зальцбурга».
Мы были недостаточно агрессивны в продвижении мяча. Мы внесли изменения во время перерыва. Иногда удары были недостаточно точными – мы должны действовать лучше», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба УЕФА, ссылаясь на издание Bild.
Напомним, ответный матч пройдёт во вторник, 8 марта, в Мюнхене (Германия) на стадионе «Альянц-Арена».
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