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«Динамо» упустило победу над «Аланией» на 87-й минуте

«Динамо» упустило победу над «Аланией» на 87-й минуте
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Сегодня, 17 февраля, в товарищеском матче на зимних сборах встречались московское «Динамо» и «Алания». Матч завершился вничью — 2:2.

Счёт в матче на седьмой минуте открыл полузащитник московской команды Денис Макаров. На 75-й минуте «Алания» сравняла счёт: отличился Батраз Хадарцев. На 82-й минуте Саба Сазонов вновь вывел «Динамо» вперёд, но Даниил Григорьев на 87-й минуте матча сравнял счёт и установил итог матча — ничья 2:2.

26 февраля «Динамо» в первом официальном матче в 2022 году встретится с подмосковными «Химками» в гостях. Матч пройдёт в рамках Российской Премьер-Лиги.

Первый официальный матч «Алании» состоится 2 марта: команда Спартака Гогниева сыграет с тульским «Арсеналом» в 1/8 финала Кубка России.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
17 февраля 2022, четверг. 11:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 2
Алания
Владикавказ, Россия
1:0 – 7'   1:1 Хадарцев – 75'   2:1 – 82'   2:2 Григорьев – 84'
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