Воспитанник «Спартака» попрощался с командой после ухода в «Кубань»

Воспитанник «Спартака», вратарь Артём Поплевченков попрощался с командой. Футболист перешёл в «Кубань» на правах аренды до конца сезона. В этот же период у Поплевченкова истекает контракт с красно-белыми.

«Я провёл в «Спартаке» 10 незабываемых лет. Для меня честь быть частью красно-белого братства. Начиная с академии, затем в дубле, «Спартаке-2» и основной команды, я с гордостью носил на груди эмблему «Спартака» и защищал его последний рубеж. С командами клуба я становился призёром Молодёжных первенств, участвовал в Юношеской Лиге чемпионов в золотой год чемпионства «Спартака», прошёл большой путь ярких побед и испытывал горечь поражений.



Всё это стало возможным для меня благодаря тренерам, футболистам, администраторам, медицинскому персоналу, руководителям академии, клуба, персоналу спортивной базы и «Открытия Арены», всем работникам ФК «Спартак Москва». Спасибо вам огромное за ваш труд, заботу и внимание.



Хочу поблагодарить болельщиков великого клуба. Вы всегда были рядом со всеми командами: от академии до основы. Ваша самоотверженность, вера достойны уважения. Спасибо вам за поддержку!



До свидания, «Спартак» Москва!», — написал Поплевченков в «твиттере».