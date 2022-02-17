«Рубин» и московское «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче
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«Рубин» и московское «Динамо» встречались в товарищеском матче на сборах, которые проходят в Турции. Игра проходила на поле «Спортивного центра Беллис» в городе Белек. Она завершилась ничейным исходом – 2:2.
В составе «Рубина» забитыми мячами отметились защитник Монтассар Тальби и полузащитник Хвича Кварацхелия. У московского «Динамо» голы на счету полузащитников Арсена Захаряна и Даниила Фомина.
26 февраля «Динамо» в первом официальном матче в 2022 году встретится с подмосковными «Химками» в гостях. Игра пройдёт в рамках Российской Премьер-Лиги. В ближайшем туре чемпионата, который станет первым после зимней паузы, казанский клуб встретится на выезде с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Матч состоится 28 февраля.
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