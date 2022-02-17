Хоакин отдал голевой пас в игре с «Зенитом». 20 лет назад хавбек впервые забил в еврокубке

В матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» встречается с испанским «Бетисом». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. К перерыву счёт 3:2 в пользу гостей. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Бетис».



На 8-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Бетиса» Гвидо Родригес. Результативную передачу отдал 40-летний хавбек испанской команды Хоакин. Напомним, свой первый гол в Лиге Европы Хоакин забил 20 лет назад, в ноябре 2002 года. Тогда турнир носил название Кубок УЕФА.

Напомним, «Зенит» занял 3-е место в своей группе Лиги чемпионов с «Ювентусом», «Челси» и «Мальмё». Благодаря этому сине-бело-голубые получили путёвку в плей-офф Лиги Европы. «Бетис» занял 2-е место в своём квартете ЛЕ.