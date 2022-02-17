Сергей Семак объяснил замену Артёма Дзюбы в матче с «Бетисом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил замену нападающего Артёма Дзюбы в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом» (2:3).



«Вариантов практически не было. Плюсы и минусы Ракицкого? Сегодня у него не получилась игра. Связано ли это с отсутствием на первом сборе, не могу сказать. Многим сегодня не хватало качеств, чтобы играть на своём уровне. Может, сказалось отсутствие игрового тонуса. Возможно, что-то ещё. Сегодня не тот результат, который мы хотели бы увидеть. Надеялись на большее.



Игру Дзюбы оцениваю хорошо. Забил, имел ещё момент. У нас есть игроки, которые могли поддержать интенсивность – Сергеев и Юри Алберто. Заменили его, чтобы поддержать темп», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



«Зенит» встречался с испанским «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Встреча завершилась победой испанского клуба со счётом 3:2. Ответная игра «Зенита» с «Бетисом» пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).