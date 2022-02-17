Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Олимпиакос». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак объяснил замену Артёма Дзюбы в матче с «Бетисом»

Сергей Семак объяснил замену Артёма Дзюбы в матче с «Бетисом»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил замену нападающего Артёма Дзюбы в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом» (2:3).

«Вариантов практически не было. Плюсы и минусы Ракицкого? Сегодня у него не получилась игра. Связано ли это с отсутствием на первом сборе, не могу сказать. Многим сегодня не хватало качеств, чтобы играть на своём уровне. Может, сказалось отсутствие игрового тонуса. Возможно, что-то ещё. Сегодня не тот результат, который мы хотели бы увидеть. Надеялись на большее.

Игру Дзюбы оцениваю хорошо. Забил, имел ещё момент. У нас есть игроки, которые могли поддержать интенсивность – Сергеев и Юри Алберто. Заменили его, чтобы поддержать темп», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» встречался с испанским «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Встреча завершилась победой испанского клуба со счётом 3:2. Ответная игра «Зенита» с «Бетисом» пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).

Новость по теме
«Зенит» проиграл «Бетису» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022