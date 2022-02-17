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Сергей Семак: для «Зенита» ничего не потеряно. Сделаем всё возможное во втором матче

Сергей Семак: для «Зенита» ничего не потеряно. Сделаем всё возможное во втором матче
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом» (2:3).

«Для нас ничего не потеряно. Понимаем, что будет сложно. Но сделаем всё возможное во втором матче.

Отмена правила выездного гола – это хорошо. «Бетис» много играет в атаку, мы тоже. Для зрителей большое количество мячей – это хорошо. Перед ответным матчем статистика против нас. Но важно делать всё от нас зависящее, чтобы результат был положительным.

Вопрос с Алипом? Мы могли заявить только троих. Плюс решение по нему было поздно. Конечно, мы понимали, что у нас есть проблема с центральным защитником. Но ничего не поделаешь», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» встречался с испанским «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Встреча завершилась победой испанского клуба со счётом 3:2. Ответная игра «Зенита» с «Бетисом» пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).

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