«Будё-Глимт» с Хайкиным обыграл «Селтик» в 1/16 финала Лиги конференций

Завершились первые матчи 1/16 финала Лиги конференций, в котором «Селтик» принимал «Будё-Глимт». Игра прошла в Глазго на стадионе «Селтик Парк» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Рунар Эспейор, Амаль Пеллегрино и Уго Ветлесен. Отметим, ворота норвежского клуба защищал российский голкипер Никита Хайкин. Единственный гол в составе «Селтика» забил Дайдзэн Маэда.

Ответная игра между «Будё-Глимт» и «Селтиком» состоится 24 февраля на стадионе «Аспмюра», начало матча – 20:45 мск.

В параллельных матчах «Лестер» на своём поле разгромил «Раннерс» со счётом 4:1. «Марсель» добыл домашнюю победу в матче с «Карабахом» со счётом 3:1, а «Партизан» на выезде обыграл «Спарту» со счётом 1:0.