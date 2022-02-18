«Будё-Глимт» с Хайкиным обыграл «Селтик» в 1/16 финала Лиги конференций
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Завершились первые матчи 1/16 финала Лиги конференций, в котором «Селтик» принимал «Будё-Глимт». Игра прошла в Глазго на стадионе «Селтик Парк» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В составе победителей отличились Рунар Эспейор, Амаль Пеллегрино и Уго Ветлесен. Отметим, ворота норвежского клуба защищал российский голкипер Никита Хайкин. Единственный гол в составе «Селтика» забил Дайдзэн Маэда.
Ответная игра между «Будё-Глимт» и «Селтиком» состоится 24 февраля на стадионе «Аспмюра», начало матча – 20:45 мск.
В параллельных матчах «Лестер» на своём поле разгромил «Раннерс» со счётом 4:1. «Марсель» добыл домашнюю победу в матче с «Карабахом» со счётом 3:1, а «Партизан» на выезде обыграл «Спарту» со счётом 1:0.
Лига конференций. 1/16 финала. 1-й матч
17 февраля 2022, четверг. 23:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
1 : 3
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Эспейор – 6' 0:2 Пеллегрино – 55' 1:2 Маэда – 79' 1:3 Ветлесен – 81'
Лига конференций. 1/16 финала. 1-й матч
17 февраля 2022, четверг. 23:00 МСК
Лестер Сити
Лестер, Англия
Окончен
4 : 1
Раннерс
Раннерс, Дания
1:0 Ндиди – 23' 1:1 Хаммерсхёй-Мистрати – 45' 2:1 Барнс – 49' 3:1 Дака – 54' 4:1 Дьюсбери-Холл – 74'
Лига конференций. 1/16 финала. 1-й матч
17 февраля 2022, четверг. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
3 : 1
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Милик – 41' 2:0 Милик – 44' 2:1 Кади – 85' 3:1 Пайет – 90+2'
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