Полузащитник «Барселоны»: в Неаполе мы должны будем доминировать

Полузащитник каталонской «Барселоны» Нико Гонсалес высказался о ничьей в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 с итальянским «Наполи» (1:1).
«Шум толпы на трибунах возрастал и придавал веры в себя. Я не могу передать словами, насколько сильно это помогало. В матче был момент, когда я поймал себя на мысли: «Впервые в этом сезоне футбол стал действительно страстным. Это было очень здорово.
В Неаполе мы должны будем доминировать, как делали это в первом матче. Нам нужно снова стать лучшей командой на поле, но на этот раз мы будем должны использовать свои шансы», — приводит слова Гонсалеса официальный сайт УЕФА.
Ответная встреча между «Наполи» и «Барселоной» состоится 24 февраля на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе (Италия), начало — 23:00 мск.
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