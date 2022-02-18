Полузащитник «Барселоны»: в Неаполе мы должны будем доминировать

Полузащитник каталонской «Барселоны» Нико Гонсалес высказался о ничьей в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 с итальянским «Наполи» (1:1).

«Шум толпы на трибунах возрастал и придавал веры в себя. Я не могу передать словами, насколько сильно это помогало. В матче был момент, когда я поймал себя на мысли: «Впервые в этом сезоне футбол стал действительно страстным. Это было очень здорово.

В Неаполе мы должны будем доминировать, как делали это в первом матче. Нам нужно снова стать лучшей командой на поле, но на этот раз мы будем должны использовать свои шансы», — приводит слова Гонсалеса официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча между «Наполи» и «Барселоной» состоится 24 февраля на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе (Италия), начало — 23:00 мск.