Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Барселоны»: в Неаполе мы должны будем доминировать

Полузащитник «Барселоны»: в Неаполе мы должны будем доминировать
Комментарии

Полузащитник каталонской «Барселоны» Нико Гонсалес высказался о ничьей в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 с итальянским «Наполи» (1:1).

«Шум толпы на трибунах возрастал и придавал веры в себя. Я не могу передать словами, насколько сильно это помогало. В матче был момент, когда я поймал себя на мысли: «Впервые в этом сезоне футбол стал действительно страстным. Это было очень здорово.

В Неаполе мы должны будем доминировать, как делали это в первом матче. Нам нужно снова стать лучшей командой на поле, но на этот раз мы будем должны использовать свои шансы», — приводит слова Гонсалеса официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча между «Наполи» и «Барселоной» состоится 24 февраля на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе (Италия), начало — 23:00 мск.

Новость по теме
Пике: мы могли забить «Наполи» 4-5 голов. С такой игрой у «Барсы» получится выиграть ЛЕ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022