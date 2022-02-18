«Манчестер Сити» договорился о трансфере 17-летнего бразильского форварда

17-летний нападающий «Атлетико Минейро» Савио продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. Игрок в ближайшее время подпишет контракт с «Манчестер Сити», информирует инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, на переговоры по поводу трансфера Савио у «горожан» ушло всего три дня. Сделка находится на завершающей стадии, для 17-летнего бразильца уже запланировано медицинское обследование перед переходом. Сейчас идёт подготовка документов для оформления трансфера. «Атлетико Минейро» получит от «Манчестер Сити за Савио € 6,5 млн плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что сразу после покупки Савио «Манчестер Сити» отдаст его в аренду нидерландскому ПСВ.

Савио является воспитанником «Атлетико Минейро». Контракт форварда с клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Видеообзор матча 25-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Сити»:

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