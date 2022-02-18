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Лучано Спаллетти высказался о ничьей «Наполи» с «Барселоной» в Лиге Европы

Лучано Спаллетти высказался о ничьей «Наполи» с «Барселоной» в Лиге Европы
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о ничьей в матче 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 с каталонской «Барселоной» (1:1).

«Во втором тайме мы пытались держать игру в напряжении, но в итоге зашли слишком глубоко, чего нельзя делать, когда ты играешь с «Барселоной». Нам не нужно было это делать, хотя в уровне соперника сомневаться не приходится.

Думаю, в первом тайме мы доказали, что можем играть на равных с «Барселоной». После перерыва инициатива была у них, но это поправимо. Мы можем повторить игру первого тайма в течение всего матча.

При всем уважении, я скажу, что «Барселона» заслужила ничью, но пенальти не было (в моменте с рукой защитника Жуана Жезуса – Прим. «Чемпионата»). Мяч не изменил направление. Он коснулся не кончиков пальцев, а мизинца. Кроме того, казалось, что рука находится в естественном положении», — цитирует Спаллетти Football Italia.

Ответная встреча между «Наполи» и «Барселоной» состоится 24 февраля на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе (Италия), начало — в 23:00 мск.

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