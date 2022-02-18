Лучано Спаллетти высказался о ничьей «Наполи» с «Барселоной» в Лиге Европы

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о ничьей в матче 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 с каталонской «Барселоной» (1:1).
«Во втором тайме мы пытались держать игру в напряжении, но в итоге зашли слишком глубоко, чего нельзя делать, когда ты играешь с «Барселоной». Нам не нужно было это делать, хотя в уровне соперника сомневаться не приходится.
Думаю, в первом тайме мы доказали, что можем играть на равных с «Барселоной». После перерыва инициатива была у них, но это поправимо. Мы можем повторить игру первого тайма в течение всего матча.
При всем уважении, я скажу, что «Барселона» заслужила ничью, но пенальти не было (в моменте с рукой защитника Жуана Жезуса – Прим. «Чемпионата»). Мяч не изменил направление. Он коснулся не кончиков пальцев, а мизинца. Кроме того, казалось, что рука находится в естественном положении», — цитирует Спаллетти Football Italia.
Ответная встреча между «Наполи» и «Барселоной» состоится 24 февраля на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе (Италия), начало — в 23:00 мск.
- 18 февраля 2022
-
12:36
-
12:35
-
12:16
-
11:59
-
11:41
-
11:39
-
11:16
-
11:10
-
10:57
-
10:39
-
10:32
-
10:18
-
10:06
-
09:50
-
09:45
-
09:34
-
09:26
-
09:20
-
07:32
-
05:28
-
04:38
-
04:30
-
04:10
-
03:48
-
03:32
-
01:39
-
01:18
-
00:59
-
00:55
-
00:54
-
00:52
-
00:20
-
00:19
-
00:18
- 17 февраля 2022
-
23:59