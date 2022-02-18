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Хави высказался о ничьей «Барселоны» с «Наполи» в Лиге Европы

Хави высказался о ничьей «Барселоны» с «Наполи» в Лиге Европы
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ничьей в матче с «Наполи» в 1/16 финала Лиги Европы. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и завершилась со счётом 1:1.

«Я думаю, что единственное, чего нам не хватало, так это реализации моментов. Мы были хороши в условиях высокого давления. Ощущения очень хорошие, но результат нулевой. Результатом должна быть победа и по справедливости хотя бы несколько голов. Мы играли хорошо, но мы выступаем в Лиге Европы. Дело не в чувствах, речь идет о результатах, но игра была отличной», — приводит слова Хави Marca.

Ответная встреча между «Наполи» и «Барселоной» состоится 24 февраля на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе (Италия), начало — 23:00 мск.

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