Каррагер: «Ман Юнайтед» ошибся, подписав Роналду. Оставить его будет ещё большей ошибкой

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер считает, что «Манчестер Юнайтед» не стоило подписывать нападающего Криштиану Роналду.
«Манчестер Юнайтед» совершил ошибку, подписав Роналду прошлым летом. Ещё большей ошибкой будет сохранить его в следующем сезоне.
Я знаю, насколько спорно это звучит. Легко перечислить множество великолепных качеств Роналду, которые делают его одним из величайших игроков, которых мы видели.
Он остаётся одним из лучших бомбардиров, превратившись в хищника в штрафной, способного забить именно тогда, когда это больше всего нужно его команде — как против «Вильярреала» и «Аталанты».
Учитывая стоимость подписания такой суперзвезды, как Роналду, с зарплатой примерно £ 500 тыс. в неделю — это не очень разумное вложение. Я говорю о данном этапе его карьеры, не окидывая критическим взглядом всё, чего он достиг.
Как могу я или кто-либо другой убедительно критиковать человека, у которого пять побед в Лиге чемпионов и более 800 голов?» — написал Каррагер в своей колонке для The Telegraph.
Гол Роналду в ворота «Брайтона» в матче 18-го тура АПЛ:
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