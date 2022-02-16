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Источник: английских игроков «МЮ» раздражает, что Роналду хочет руководить раздевалкой

Источник: английских игроков «МЮ» раздражает, что Роналду хочет руководить раздевалкой
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Некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны поведением их одноклубника нападающего Криштиану Роналду.

Как сообщает в «Твиттере» журналист Кристиан Фальк, английских игроков команды, включая Гарри Магуайра и Маркуса Рашфорда, раздражает то, что Роналду пытается руководить раздевалкой со своими друзьями. Существует риск раскола в стане «красных дьяволов».

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги португалец провёл 21 матч, забил девять голов и сделал три результативные передачи.

«Манчестер Юнайтед» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Манкунианцы имеют в своём активе 43 очка после 25 туров.

Гол Роналду в ворота «Брайтона» в матче 18-го тура АПЛ:

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