Нападающий «Зенита» Артём Дзюба вошёл в топ-3 лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках, сообщает телеграм-канал санкт-петербургского клуба.



Вчера, 17 февраля, форвард отличился в матче 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом» (2:3). Теперь у российского нападающего 24 мяча в еврокубках. Дзюба обошёл экс-форварда ЦСКА Сейду Думбия, у которого 23 гола.



Опережают Дзюбу бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков (28 мячей) и экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав (30).



Напомним, Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года. В нынешнем сезоне Артём провёл за сине-бело-голубых 25 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 33-летнего форварда в € 9 млн.

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