«Барселона» предложила защитнику «Челси» контракт по схеме «2+1». Игрок пока не согласился

Защитник и капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 32-летнего игрока заинтересована «Барселона», сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.



По информации источника, каталонцы предложили защитнику контракт по схеме «2+1». Переговоры между сине-гранатовыми и игроком начались ещё в декабре, но Аспиликуэта до сих пор не принял окончательное решение. В «Челси» надеются, что испанец останется.



32-летний Аспиликуэта выступает в составе английского клуба с 2012 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 11 млн.



В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги защитник отметился двумя голевыми передачами в 17 матчах. Его соглашение с «аристократами» истекает в конце нынешнего сезона.

«Челси» победил «Тоттенхэм» в 23-м туре чемпионата Англии:

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