Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» предложила защитнику «Челси» контракт по схеме «2+1». Игрок пока не согласился

«Барселона» предложила защитнику «Челси» контракт по схеме «2+1». Игрок пока не согласился
Комментарии

Защитник и капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 32-летнего игрока заинтересована «Барселона», сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, каталонцы предложили защитнику контракт по схеме «2+1». Переговоры между сине-гранатовыми и игроком начались ещё в декабре, но Аспиликуэта до сих пор не принял окончательное решение. В «Челси» надеются, что испанец останется.

32-летний Аспиликуэта выступает в составе английского клуба с 2012 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 11 млн.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги защитник отметился двумя голевыми передачами в 17 матчах. Его соглашение с «аристократами» истекает в конце нынешнего сезона.

«Челси» победил «Тоттенхэм» в 23-м туре чемпионата Англии:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Источник: Аспиликуэта подписал предварительный контракт с «Барселоной»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022