«Нет более идиотичной темы». Уткин – о расширении РПЛ до 18 команд

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался по поводу возможного расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд.

«Опять, откуда не возьмись, как незабудка в проруби, здесь «незабудка» равна фекалиям, всплыла тема про 18 команд в РПЛ. Ничего не поделаешь – она всплывает и всплывает. Каждый год к концу сезона минимум одна команда банкротится. По факту, отменили стыковые матчи. И теперь еще нужно увеличить болото до 18 команд.

Спрашивается, кому это может быть нужно? Большее количество игр в сторону малоинтересных матчей для зрителей. Вспомните, что в прошлом году, например, два лидера первого дивизиона не смогли подняться в РПЛ, потому что у них не были готовы стадионы. Причём их не просто не подмели… Те стадионы не годятся для проведения соревнований.

И вот теперь нужно опять рассмотреть вопрос о 18 командах. Эти люди – злонамеренные придурки, но никого по имени не буду называть, чтобы не выглядело оскорблением. Нет более идиотичной темы, чем вопрос о расширении РПЛ до 18 команд», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.