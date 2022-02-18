38-летний полузащитник «Айнтрахта» продлил контракт с клубом на пять лет

38-летний полузащитник «Айнтрахта» Макото Хасебе продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт «орлов».



Новое соглашение «Айнтрахта» с японцем рассчитано до 2027 года. Примечательно, что игрок будет выступать за команду до конца сезона-2022/2023, после чего войдёт в тренерский штаб «орлов».

Фото доступно в «твиттере» «Айнтрахта».

Хасебе выступает за «Айнтрахт» с 2014 года, куда перешёл из «Нюрнберга» на правах свободного агента. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.



В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги японский хавбек сыграл в 13 матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.



С 2006 по 2018 год Хасебе вызывался в сборную Японии, за которую успел провести 115 матчей.