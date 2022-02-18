Лоуренс Николас пополнил состав «Химок»
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Нигерийский полузащитник Лоуренс Николас пополнил состав «Химок». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.
Лоуренс — воспитанник нигерийской академии «Аруна Бабангида». В прошлом году полузащитник дебютировал в Российской Премьер-Лиге в составе «Тамбова» в возрасте 19 лет. Летом футболист перешёл в «Олимп-Долгопрудный», по итогам первой половины сезона Футбольной национальной лиги стал лучшим в лиге по количеству отборов и вошёл в топ-3 по перехватам.
После двух тренировочных сборов в Турции футболист подписал контракт с «Химками». Соглашение будет действовать до конца сезона-2023/2024.
Подмосковные «Химки» после 18 туров занимают последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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