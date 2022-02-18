Гол Марсьяля в ворота загребского «Динамо» признан лучшим голом недели в Лиге Европы

Гол нападающего «Севильи» Антони Марсьяля стал лучшим голом недели в Лиге Европы.



17 февраля француз забил третий гол своей команды в первом матче 1/16 финала с загребским «Динамо» (3:1).

Права на видео принадлежат UEFA.

Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 между «Севильей» и загребским «Динамо» состоится 24 февраля.

Соглашение между игроком и клубом рассчитано до конца сезона. Напомним, интерес к Марсьялю проявляли «Барселона», «Атлетико» и «Ювентус». Марсьяль присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2015 году, перейдя из «Монако». Сумма трансфера составила € 60 млн. В этом сезоне он сыграл за манкунианцев 8 матчей в чемпионате Англии, в которых записал в свой актив один гол.