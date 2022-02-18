«Велес» арендовал Прищепу у «Крыльев Советов»
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Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Прищепа перешёл в столичный «Велес». об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.
Арендное соглашение рассчитано на 1 год. 20-летний белорусский игрок перешёл в самарскую команду в феврале 2021 года. На его счету 4 матча в составе основной команды и 8 игр за молодёжные «Крылья».
Кроме того, «Велес» объявил о трансфере воспитанника «Локомотива» Геворка Саркисяна. Последним клубом нападающего было «Знамя Труда». Контракт рассчитан на 2,5 года. Также клуб отозвал из аренды в ульяновской «Волге» защитника Мурсалина Денилханова.
«Крылья Советов» занимают восьмое место в Российской Премьер-Лиге. Команда Игоря Осинькина набрала 27 очков в 18 матчах национального первенства.
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