«Велес» арендовал Прищепу у «Крыльев Советов»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Прищепа перешёл в столичный «Велес». об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Арендное соглашение рассчитано на 1 год. 20-летний белорусский игрок перешёл в самарскую команду в феврале 2021 года. На его счету 4 матча в составе основной команды и 8 игр за молодёжные «Крылья».

Кроме того, «Велес» объявил о трансфере воспитанника «Локомотива» Геворка Саркисяна. Последним клубом нападающего было «Знамя Труда». Контракт рассчитан на 2,5 года. Также клуб отозвал из аренды в ульяновской «Волге» защитника Мурсалина Денилханова.

«Крылья Советов» занимают восьмое место в Российской Премьер-Лиге. Команда Игоря Осинькина набрала 27 очков в 18 матчах национального первенства.