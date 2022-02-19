Ждали сильнее, чем РПЛ: 28 февраля новая футбольная игра «Чемпионат Brainboy»
Поделиться
Уже в понедельник, 28 февраля, состоится второй в сезоне футбольный квиз «Чемпионат Brainboy» в Hard Rock Cafe на Новом Арбате (м. Смоленская). Если не забыл за время Олимпиады составы сборных, читал раздел «Футбол» на «Чемпионате» и в курсе всех последних трансферов – регистрируйся!
Помимо привычных раундов с вопросами на эрудицию, логику, чувство юмора и знание истории, в нашем квизе появились обновления: перед каждой игрой будет проведена жеребьёвка команд и составлены пары. Та команда из пары, которая закончит игру выше другой, получает дополнительный балл в общий зачёт. Если команд нечётное количество, то оставшаяся без пары команда получает балл автоматически. Стартовый свисток – в 20:00, присоединяйся!
Комментарии
- 19 февраля 2022
-
11:28
-
11:17
-
11:14
-
10:59
-
10:50
-
10:44
-
10:30
-
10:20
-
10:01
-
09:58
-
09:40
-
09:35
-
09:25
-
09:22
-
04:52
-
04:18
-
04:14
-
03:59
-
03:30
-
02:03
-
01:17
-
00:56
-
00:40
-
00:26
-
00:03
-
00:00
-
00:00
- 18 февраля 2022
-
23:36
-
23:36
-
23:29
-
23:29
-
23:19
-
22:48
-
22:37
-
22:29
Партнерский контент