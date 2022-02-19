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Ждали сильнее, чем РПЛ: 28 февраля новая футбольная игра «Чемпионат Brainboy»

Ждали сильнее, чем РПЛ: 28 февраля новая футбольная игра «Чемпионат Brainboy»
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Уже в понедельник, 28 февраля, состоится второй в сезоне футбольный квиз «Чемпионат Brainboy» в Hard Rock Cafe на Новом Арбате (м. Смоленская). Если не забыл за время Олимпиады составы сборных, читал раздел «Футбол» на «Чемпионате» и в курсе всех последних трансферов – регистрируйся!

Помимо привычных раундов с вопросами на эрудицию, логику, чувство юмора и знание истории, в нашем квизе появились обновления: перед каждой игрой будет проведена жеребьёвка команд и составлены пары. Та команда из пары, которая закончит игру выше другой, получает дополнительный балл в общий зачёт. Если команд нечётное количество, то оставшаяся без пары команда получает балл автоматически. Стартовый свисток – в 20:00, присоединяйся!

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