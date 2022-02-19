«Вест Хэм» — «Ньюкасл»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30
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Сегодня, 19 февраля, состоится матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» — «Ньюкасл».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Крис Кавана. Ему будут помогать ассистенты Константин Хатцидакис и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери – Грэм Скотт.
«Вест Хэм Юнайтед» набрал 41 очко в 25 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл» (21) находится на 17-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (63).
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