Акционер «Бостон Селтикс» купил часть акций «Аталанты» за € 400 млн

Акционер баскетбольного клуба «Бостон Селтикс» Стивен Пальюка стал совладельцем итальянской «Аталанты», информирует официальный сайт бергамасков.

Итальянские СМИ сообщают, что сделка обошлась группе инвесторов во главе с Пальюкой более чем в € 400 млн. Сам 67-летний бизнесмен станет сопредседателем правления «Аталанты».

Пальюка и его партнёры приобрели 55% субхолдинга La Dea Srl, который принадлежит семье Перкасси и владеет примерно 86% уставного капитала «Аталанты». Остальные 45% La Dea Srl останутся в собственности семьи Перкасси. Антонио Перкасси продолжит исполнять обязанности президента «Аталанты», а Лука Перкасси – генерального директора клуба.

За последние несколько сезонов «Аталанта» добилась впечатляющих результатов в Италии и Европе, выйдя в четвертьфинал Лиги чемпионов в 2020 году. Они трижды подряд квалифицировались в еврокубки и в этом сезоне борются за место в четвёрке лучших.