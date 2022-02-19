«Локомотив» со счётом 0:3 проиграл «Мольде» в товарищеском матче

Сегодня, 19 февраля, проходил товарищеский матч между московским «Локомотивом» и норвежским «Мольде». Противостояние, состоявшееся в Марбелье, завершилось со счётом 3:0 в пользу «Мольде».
В первом тайме счёт открыл Датро Фофана, замкнув подачу с углового. Во второй 45-минутке Эрик Андерсен увеличил преимущество «Мольде», реализовав выход один на один, а уже в компенсированное к матчу время Фофана оформил дубль.
Следующий матч подопечные Маркуса Гисдоля проведут уже в рамках чемпионата России: 27 февраля красно-зелёные сыграют на выезде с «Краснодаром».
После 18 матчей «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 28 очков. «Мольде» прошлый сезон чемпионата Норвегии, завершившийся в ноябре 2021 года, закончил на втором месте.
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