Кулушевски забил дебютный гол за «Тоттенхэм» в матче с «Манчестер Сити»
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В эти минуты проходит матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Гости открыли счёт уже на 4-й минуте. «Сити» потерял мяч, и «Тоттенхэм» убежал в контратаку. Гарри Кейн вывел Сон Хын Мина на отличную позицию, тот ворвался в штрафную и выполнил передачу на Деяна Кулушевски, который чётко использовал свой момент.
Для Кулушевски это дебютный гол за «Тоттенхэм». 21-летний футболист перешёл в «Тоттенхэм» в январе из «Ювентуса».
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