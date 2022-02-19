Кулушевски забил дебютный гол за «Тоттенхэм» в матче с «Манчестер Сити»

В эти минуты проходит матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Гости открыли счёт уже на 4-й минуте. «Сити» потерял мяч, и «Тоттенхэм» убежал в контратаку. Гарри Кейн вывел Сон Хын Мина на отличную позицию, тот ворвался в штрафную и выполнил передачу на Деяна Кулушевски, который чётко использовал свой момент.

Для Кулушевски это дебютный гол за «Тоттенхэм». 21-летний футболист перешёл в «Тоттенхэм» в январе из «Ювентуса».

Гол Кулушевски:

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