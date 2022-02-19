Гюндоган делит с Озилом первое место среди лучших немецких бомбардиров АПЛ
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган отличился в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом». Этот гол стал для немецкого полузащитника 33-м в чемпионате Англии. По этому показателю он сравнялся с бывшим хавбеком лондонского «Арсенала» Месутом Озилом, который является лучшим бомбардиром АПЛ среди немецких футболистов. Об этом сообщает William Hill в «Твиттере».
31-летний Гюндоган стал футболистом английского клуба в 2016 году. В нынешнем сезоне полузащитник в 27 матчах во всех турнирах забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи.
Гюндоган забивает в ворота «Тоттенхэма» и сравнивает счёт:
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