«Манчестер Сити» может летом продать Стерлинга. За игрока хотят больше € 60 млн

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может летом покинуть клуб, сообщает «твиттер» City Xtra со ссылкой на The Times.



По информации источника, «горожане» могут продать форварда, если он не продлит контракт с клубом. Переговоры о пролонгировании сотрудничества назначены на конец сезона. Если Рахим всё же откажется продлевать соглашение с «Ман Сити», клуб потребует более £ 50 млн (€ 60 млн) за трансфер англичанина. Контракт Стерлинга с «горожанами» рассчитан до лета 2023 года.



Ранее сообщалось, что Стерлинг рассматривает вариант с продолжением карьеры в другом клубе из-за недостатка игровой практики в стане «горожан».



Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги, забил 10 голов и отдал две результативные передачи. С 2012 года Стерлинг вызывается в национальную команду Англии.

Видеообзор матча 25-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Сити»:

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