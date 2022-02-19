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«Манчестер Сити» может летом продать Стерлинга. За игрока хотят больше € 60 млн

«Манчестер Сити» может летом продать Стерлинга. За игрока хотят больше € 60 млн
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Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может летом покинуть клуб, сообщает «твиттер» City Xtra со ссылкой на The Times.

По информации источника, «горожане» могут продать форварда, если он не продлит контракт с клубом. Переговоры о пролонгировании сотрудничества назначены на конец сезона. Если Рахим всё же откажется продлевать соглашение с «Ман Сити», клуб потребует более £ 50 млн (€ 60 млн) за трансфер англичанина. Контракт Стерлинга с «горожанами» рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что Стерлинг рассматривает вариант с продолжением карьеры в другом клубе из-за недостатка игровой практики в стане «горожан».

Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги, забил 10 голов и отдал две результативные передачи. С 2012 года Стерлинг вызывается в национальную команду Англии.

Видеообзор матча 25-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Сити»:

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