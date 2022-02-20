Чалов отдал голевую передачу и заработал пенальти в матче «Базеля» с «Лозанной»

«Базель» одержал победу над «Лозанной» в матче 22-го тура чемпионата Швейцарии. Встреча прошла в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.



Российский нападающий «Базеля» Фёдор Чалов, арендованный у ЦСКА, вышел на поле в стартовом составе и отметился первым результативным действием в чемпионате Швейцарии: на 50-й минуте отдал голевую передачу на Михаэля Ланга. Спустя шесть минут Чалов также заработал пенальти, но его не реализовал Фабиан Фрай. Впрочем, голы Адама Салаи на 65-й минуте и Ноа Каттербаха на 89-й закрепили победу «Базеля».

Чалов был заменён на 81-й минуте. Это был его третий матч за «Базель».

«Базель» набрал 40 очков и поднялся на второе место в таблице чемпионата Швейцарии. «Лозанна» (12) идёт на последней позиции.