Чалов отдал голевую передачу и заработал пенальти в матче «Базеля» с «Лозанной»

«Базель» одержал победу над «Лозанной» в матче 22-го тура чемпионата Швейцарии. Встреча прошла в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Российский нападающий «Базеля» Фёдор Чалов, арендованный у ЦСКА, вышел на поле в стартовом составе и отметился первым результативным действием в чемпионате Швейцарии: на 50-й минуте отдал голевую передачу на Михаэля Ланга. Спустя шесть минут Чалов также заработал пенальти, но его не реализовал Фабиан Фрай. Впрочем, голы Адама Салаи на 65-й минуте и Ноа Каттербаха на 89-й закрепили победу «Базеля».
Чалов был заменён на 81-й минуте. Это был его третий матч за «Базель».
«Базель» набрал 40 очков и поднялся на второе место в таблице чемпионата Швейцарии. «Лозанна» (12) идёт на последней позиции.
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