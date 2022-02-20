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Черчесов прокомментировал ничью «Ференцвароша» в матче с одним из аутсайдеров

Черчесов прокомментировал ничью «Ференцвароша» в матче с одним из аутсайдеров
Станислав Черчесов
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Главный тренер «Ференцвароша», россиянин Станислав Черчесов прокомментировал ничью своей команды в матче 21-го тура чемпионата Венгрии с МТК. Встреча прошла в субботу в Будапеште на стадионе «Хидегкути Нандор» и завершилась со счётом 0:0.

«К сожалению, в субботу мы потеряли два очка. Мы изо всех сил старались взять три очка, но соперник очень хорошо оборонялся, и мы не использовали свои шансы. В первом тайме, мне кажется, мы недостаточно прессинговали соперника, во втором стало лучше. Нам удавалось создавать моменты, это именно то, чего нам не хватало в первом тайме», — цитирует российского специалиста официальный сайт «Ференцвароша».

«Ференцварош» набрал 42 очка и занимает первое место в турнирной таблице лиги, но главный соперник команды — «Академия Пушкаша» (40) — в 21-м туре ещё не играл. МТК (20) идёт на предпоследнем, 11-м месте, в таблице.

У Черчесова теперь две победы, одна ничья и два поражения в чемпионате Венгрии. Также «Ференцварош» при российском специалисте одержал одну победу в Кубке страны.

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