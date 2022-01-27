Черчесова подставили и он проиграл. Как российский тренер дебютировал в «Ференцвароше»

Станислав Черчесов провёл первый официальный матч во главе «Ференцвароша» через месяц и неделю после того, как стал тренером команды из Будапешта. Дебют у российского специалиста был непростым – выезд к конкуренту. Перед этой игрой (перенесённой с 4-го тура) «Академия Пушкаша» отставала от лидера всего на четыре очка и в случае победы сокращала разрыв до минимума. Между тем, на колесе у «Ференцвароша» сидит ещё и «Кишварда», которая перед уходом на зимний перерыв имела лишь на очко меньше, чем новая команда Черчесова. Правда, проведя на матч больше.

Мы писали о том, что Черчесов столкнулся с серьёзными проблемами в ходе подготовки ко второй части сезона. Три важных игрока Фради отправились на Кубок Африки – защитник Сами Ммаэ, полузащитник Аисса Лайдуни и нападающий Райан Ммаэ, – а ещё около десятка заболели ковидом. Из-за этого российский тренер вынужден был отменить сбор в Испании, и команда в неполном составе работала на своей базе. К рестарту сезона кадровая ситуация стала лучше, но многие просто не успели набрать форму. Это повышало шансы «Академии Пушкаша», которую, кстати, тренирует заметно постаревший экс-защитник московского «Динамо» Жолт Хорняк.

Перед началом матча Черчесов через переводчика дал обязательное интервью для венгерского телевидения. На немецком языке. Несколько раз прозвучало слово «коронавирус», тем не менее в целом экс-главный тренер сборной России выглядел довольно бодрым и позитивным.

Для первого матча Черчесов выбрал тактическую схему 4-2-3-1 и отказался от прессинга. Обычно его команды играют агрессивнее, но тут, видя состояние большинства футболистов, российский тренер решил, что осторожность не помешает. Тем более у «Ференцвароша» явный дисбаланс с точки зрения подбора игроков в линиях. Например, фланги атаки у Фради очень приличные – лучший снайпер команды албанец Мирто Узуни (21+8 в этом сезоне) и вингер сборной Украины Александр Зубков. А вот опорная зона заметно слабее, очень медленная. Прежде всего, центрхав сборной Боснии и Герцеговины Мухамед Бешич.

Бешич не попал в игру: опаздывал в эпизодах, привёз пару опасных штрафных и, в конце концов, подставил доверившего ему место на поле Черчесова. К 24-й минуте схватил два «горчичника», без которых вполне мог обойтись, – оставил «Ференцварош» вдесятером. Хотя по игре «Академия Пушкаша» ничего особенного не предложила. Хозяева тоже отказались от попыток прессинга, действовали на средних скоростях, а зачастую просто грузили мяч в штрафную гостей. В общем-то и в большинстве команда Хорняка не ставила сложных задач перед обороной лидера. Черчесову разве что атакой пришлось пожертвовать: из-за удаления опорника он уже на исходе получаса заменил своего первого и пока единственного зимнего новичка – центрфорварда Форчуна Басси (за нигерийца заплатили € 1,5 млн).

Однако в компенсированное время первого тайма «Ференцварош» пропустил. На угловом команде Черчесова просто не хватило одного игрока из-за удаления. И Жоау Нунеш свободно нанёс удар головой.

Зато во втором тайме, несмотря на игру 10 на 11, не покидало ощущение, что «Ференцварош» вот-вот отыграется. Команда Черчесова забрала мяч, увеличив процент владения почти до 60%, переходила крупными силами на чужую половину поля и усилиями Зубкова создала пару прекрасных моментов. Однажды даже забила после углового, вот только гол был справедливо отменён из-за офсайда. Потом украинца заменил экс-зенитовец Роберт Мак. Словак усилить игру не сумел. После каждой невынужденной ошибки игроков Черчесов закипал, но сдерживался.

В концовке последний голевой момент упустил Узуни, и «Ференцварош» всё-таки проиграл. Теперь борьба за чемпионство обострится – две команды в одном очке от Фради. Судя по этому матчу, у российского тренера впереди много работы. Впрочем, если Черчесов поставит «Ференцварошу» более интенсивный и агрессивный футбол, то золото никуда не уйдёт. Лига-то в Венгрии, откровенно говоря, не очень сильная.